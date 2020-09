Sieben Personen mit Corona: Quarantäne für Rot-Weiß Koblenz

Koblenz Beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz sind gleich sieben Fußballer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Montag mit. Das zuständige Gesundheitsamt habe alle Spieler sowie Betreuer der Mannschaft unter Quarantäne gestellt.

Zunächst war ein positiver Fall bekannt geworden, danach seien bislang mehr als 30 Team-Mitglieder getestet worden. Bei zwei Personen stehen die Ergebnisse noch aus. Die Partie der Koblenzer am Wochenende in der Regionalliga Südwest gegen den VfB Stuttgart II war bereits abgesagt worden. Auch die Begegnungen am Freitag beim TSV Schott Mainz und am Dienstag darauf gegen Eintracht Stadtallendorf sind nach Clubangaben abgesetzt.