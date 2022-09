Katastrophe : Sieben Punkte für besseren Hochwasserschutz

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Mainz 14 Monate nach der Sturzflut an der Ahr hat Klimaschutzministerin Katrin Eder einen Sieben-Punkte-Plan für den Hochwasserschutz vorgestellt. Alle guten Vorkehrungen der Vergangenheit hätten die Katastrophe an der Ahr nicht verhindern können, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun müsse die Hochwasservorsorge über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg fortentwickelt und - wo es erforderlich sei - verbindlicher gemacht werden. Trotz der besten Vorsorge gebe es auch wegen zunehmender Risiken im Klimawandel keine absolute Sicherheit.

Der Sieben-Punkte-Plan sei „eine Weichenstellung, die festlegt, in welche Richtung wir in den kommenden Jahren arbeiten wollen“, sagte die Ministerin. Der Plan sei schon vor einiger Zeit nach und nach erarbeitet worden und in Gesprächen unter anderem in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Wasser vertieft worden. Er setzt Erkenntnisse um, die bei der Überprüfung aller Systeme im Hochwasserschutz im Anschluss an die Katastrophe vom Juli 2021 gewonnen wurden.

Die sieben Punkte reichen von Weiterentwicklung der Risikokarten, Einsatz neuartiger Software und Stärkung von kommunalen Hochwasserpartnerschaften über Schulung von Katastrophenschutzstäben und Ausbau des Pegelsystems bis zu Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in kommunalen Bauverfahren und Aufnahme von Starkregen in die Risikobetrachtung.

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwölf Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig.

© dpa-infocom, dpa:220912-99-731014/2

(dpa)