Sieben-Punkte-Plan gegen Nachtlärm am Frankfurter Flughafen FOTO: Bernd von Jutrczenka

Mit einem Sieben-Punkte-Plan will das hessische Verkehrsministerium die Nachtruhe von Anwohnern des Frankfurter Flughafens verbessern. „Wir stoßen oft an unsere Grenzen, weil viele Probleme nur auf Bundesebene gelöst werden können“, sagte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. dpa