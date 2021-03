Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland nahezu konstant: 73,4

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Saarbrücken Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland hat sich seit Sonntag kaum geändert. Am Montag waren es 73,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag mitteilte.

Am Sonntag hatte der Wert bei 73,5 gelegen. Am Montag vergangener Woche war die Inzidenz mit 59,4 beziffert worden.

Die höchste Inzidenz wies der Landkreis Neunkirchen mit einem Wert von 89,0 auf. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg am Montag im Land um zwei auf 886.

Binnen 24 Stunden wurden 22 neue Corona-Infektionen nachgewiesen. Insgesamt wurden bislang saarlandweit 28 955 Infektionen registriert. Aktuell sind nach Angaben des Ministeriums 1176 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Von ihnen werden 158 in Krankenhäusern behandelt, 43 auf Intensivstationen.