Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Koblenz/Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist minimal gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am zweiten Weihnachtsfeiertag 145,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Stand: 11.10 Uhr).

Unterdessen ging die Hospitalisierungsinzidenz weiter zurück: So lag die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken im Land aufgenommenen Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner bei 2,59 nach 2,64 am Samstag, wie das LUA in Koblenz am Sonntag mitteilte.