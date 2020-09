Sieben Verletzte bei Schlägerei in Kirn

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Kirn Bei einer Schlägerei in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) sind am Montagabend sieben Personen verletzt worden, drei davon schwer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich 15 bis 20 Personen mit Stangen und Baseball-Schlägern attackiert.

