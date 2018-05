später lesen Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf der A8 Teilen

Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Contwig (Kreis Südwestpfalz) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren zwei Autos in ein Stauende gerast. Der Stau war die Folge eines anderen Unfalls, bei dem ein Auto am Samstag über eine verlorene Holzpalette gefahren war und beschädigt wurde. Obwohl die Unfallstelle von der Polizei mit Blaulicht abgesichert war, fuhren beide Autos mit hohem Tempo in das Stauende. dpa