Bei einem Badeunfall ist ein Kind in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der siebenjährige Junge am Freitag in einem See des Naherholungsgebiets Binsfeld nahe Speyer untergegangen. dpa