Sieg gegen Mannheim: Drittligist Saarbrücken Tabellenfünfter

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat mit einem überzeugenden 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen den SV Waldhof Mannheim den fünften Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga erobert. Timm Golley gelang am Mittwochabend in der 14. und 68. Minute ebenso ein Doppelpack wie Maurice Deville (71./85.).

Nicklas Shipnoski (42.) steuerte den fünften Treffer bei. Die Saarländer haben nach 33 Saisonspielen nun 52 Punkte auf dem Konto. Am kommenden Montag gastiert der Aufsteiger beim abstiegsgefährdeten FC Bayern München II.