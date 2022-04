3. Liga : Sieg in Würzburg: Kaiserslautern hält Aufstiegskurs

Würzburg Der 1. FC Kaiserslautern kommt der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Zum Auftakt des 33. Drittliga-Spieltages gewann der Aufstiegsaspirant am Freitagabend bei den abstiegsbedrohten Würzburger Kickers mit 2:1 (1:0) und bleibt mit nun 60 Punkten weiter Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter 1. FC Magdeburg (63).

Die Austragung der Partie in Würzburg war wegen starken Regens und einsetzendem Schneefall kurzzeitig gefährdet, ehe Schiedsrichter Mitja Stegemann nach einer Platzbegehung mit 30-minütiger Verspätung doch noch anpfiff. Vor 6471 Zuschauern brachte Mike Wunderlich die Pfälzer in der 34. Minute in Führung, die Terrence Boyd (58.) nach der Pause ausbaute. Würzburgs Saliou Sané gelang fünf Minuten vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer für den Tabellen-18. Für den FCK geht es am Ostersonntag mit dem brisanten Duell mit dem 1. FC Saarbrücken weiter.