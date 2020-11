Sieg von Biden: Rheinland-Pfalz setzt auf Rückzug vom Abzug

Mainz Mit rund 36 000 Soldaten gilt Deutschland als wichtigster Stützpunkt der USA in Europa. Präsident Trump hatte einen Teilabzug angekündigt - auch aus Rheinland-Pfalz. Kommt nun nach der US-Wahl alles anders?

Mit der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden sind in Rheinland-Pfalz die Hoffnungen auf einen Verbleib der US-Soldaten im Bundesland gewachsen. „Wir gehen davon aus, dass jetzt viele Dinge in Bewegung kommen“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, Manfred Rodens (CDU), am Montag. Er sei „ganz optimistisch“, dass die Dinge „zu unseren Gunsten“ ausfallen würden, und erwarte, dass es zu Gesprächen über die Abzugspläne komme. „In dieser Frage ist auf jeden Fall das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Über den Sieg von Biden sei er „sehr erleichtert“.