Siegesserie gerissen: FCK spielt in Unterhaching 1:1

Unterhaching Die Siegesserie des 1. FC Kaiserslautern ist im letzten Spiel vor der Winterpause gerissen. Der Fußball-Drittligist musste sich nach zuletzt fünf aufeinanderfolgenden Siegen bei der SpVgg Unterhaching am Samstag mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben.

Vor 5000 Zuschauern brachte Christoph Greger Unterhaching bereits nach sieben Minuten in Führung. Auf der Gegenseite setzte Christian Kühlwetter seine persönliche Erfolgsserie fort und erzielte mit seinem sechsten Tor in den jüngsten fünf Spielen den Ausgleich (51. Minute). Mit 29 Zählern gehen die seit sechs Wochen ungeschlagenen Pfälzer in Schlagdistanz zur Spitzengruppe in die Winterpause.