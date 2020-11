Sieglosigkeit schwer für FCK: „Beschäftigt auch die Jungs“

Kaiserslautern Die anhaltende Sieglosigkeit macht dem 1. FC Kaiserslautern und Trainer Jeff Saibene in der 3. Fußball-Liga immer mehr Sorgen. „Dass wir noch kein Spiel gewonnen haben, beschäftigt natürlich die Jungs, aber auch uns im Trainerteam.

Ich versuche das aber so wenig wie möglich zu thematisieren. Wenn wir weiter gut arbeiten, werden wir auch belohnt. Wir wollen unbedingt den ersten Sieg“, sagte Saibene vor dem Spiel beim FSV Zwickau (Samstag, 14.00 Uhr) an diesem Donnerstag. Für den ersten Sieg brauche man „mehr Überzeugung, mehr Mut und mehr Zutrauen“.

Ausfallen wird in Zwickau neben den Langzeitverletzten auch der Spieler, der in der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Er befindet sich weiter in behördlich angeordneter Quarantäne. Marius Kleinsorge erhielt nach seiner Roten Karte gegen Rostock eine Zwei-Spiele-Sperre und steht auch nicht zur Verfügung.