Regeln für die Sicherheit Wer diese Feuerwerk-Gesetze bricht, kann im Gefängnis landen

Rund um das Feuerwerk zu Silvester gibt es viele Regeln. Manche davon sind auch ohne Blick in die Gesetzbücher ganz klar. Niemand soll sich selbst oder andere beim Knallen in Gefahr bringen, das versteht sich ganz von selbst. Doch es gibt auch Regeln, bei denen manche Böller-Freunde vielleicht ins Staunen kommen, wenn sie auf die angedrohten Strafen blicken. Das Sprengstoffgesetz droht im Extremfall nämlich mehrjährige Freiheitsstrafen an.