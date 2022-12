Aussichten am 31. Dezember : T-Shirt oder Regenjacke? – So wird das Wetter an Silvester

T-Shirt oder Regenjacke? – So wird das Wetter an Silvester

Trier Schnee zu Weihnachten? Fehlanzeige. Stattdessen war es nass und stürmisch. Wie es zwischen den Jahren weitergeht.

So wird das Wetter an Silvester

Auch nicht schön: Die kommenden Tage bleiben laut dem Meteorologen warm, nass und stürmisch. An Silvester soll sogar ein schwerer Sturm drohen, zumindest in den westlichen und nördlichen Landesteilen. Dort seien Sturmböen bis zu 100 km/h und in den Hochlagen Orkanböen bis zu 120 km/h möglich, so Jung.