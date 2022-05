Serie Landesausstellung: Der Untergang des Römischen Reiches - Teil 9 : Sind auch wir dem Untergang geweiht?

Foto: Getty Images/BrendanHunter

Trier Pandemien, Klimawandel, Migrationsbewegungen: Blicken wir auf den Niedergang des Römischen Reiches, erkennen wir einige Ähnlichkeiten zur Gegenwart. Doch ist es sinnvoll, daraus Schlüsse für unsere Zukunft zu ziehen?

Der Hautausschlag kam schwarz und blutig. Er begann meist am neunten Krankheitstag und befiel rasch den ganzen Körper. Patienten litten an Durchfall und Fieber. Geschwüre bildeten sich und vertrockneten zu Krusten, unter denen die Haut vernarbte. So liest sich, was der griechische Arzt Galen (129-216) über eine Infektionskrankheit festhielt, die sich in Rom um das Jahr 166 ausbreitete und bald das ganze Reichsgebiet erfasste.

Die Römer hatten es mit winzigen Eindringlingen zu tun. Heutige Forscher vermuten hinter der „Antoninischen Pest“ die Pockenviren. Römische Soldaten hatten sie vermutlich aus Mesopotamien eingeschleppt.

Folgt man dem an der Universität Oklahoma lehrenden Historiker Kyle Harper waren es auch Epidemien und Pandemien wie diese, die das soziale Gefüge des Römischen Reiches bröckeln ließen – neben vielen weiteren Ursachen. In der Spätantike hatten die Römer mit weiteren Seuchen zu kämpfen, etwa mit der „Cyprianischen Pest“ im vierten Jahrhundert. Im Corona-Jahr 2020 gewannen die Thesen Harpers an Aufwind.

Folgt man Kyle Harper weiter, war es auch eine Klimakrise, die den Römern zusetzte. Lange Zeit war das Klima stabil und begünstigte reiche Ernten. Gegen Ende des Römischen Reiches mündete das Klima in die Kleine Eiszeit – und brachte soziale Verwerfungen mit sich.

Antike als Bezugsrahmen Infektionskrankheiten, Klimakrise, soziale Unruhe: Das kommt uns alles bekannt vor. Europa blickte oft nach Rom, wenn es sich orientieren wollte – oder nach düsteren Warnungen Ausschau hielt. Gerade für rhetorische Unkenrufe diente uns die römische Geschichte immer als Projektionsfläche, an der wir unsere eigenen Sorgen sichtbar machten. Lassen sich unsere Gegenwartssorgen mit denen der Römer vergleichen? Lässt sich daraus gar schließen, dass auch uns der Untergang bevorsteht?

Vergleiche gehören zum täglichen Werkzeug der Historiker. Vergleichen lässt sich zunächst einmal alles miteinander. Ob der Vergleich ergiebig ist, bleibt eine andere Frage. Vergleichen heißt, verschiedene Ereignisse nach den Bedingungen abzuklopfen, unter denen sie sich entfalteten. Was trennt sie voneinander, worin ähneln sie sich?

Nimm beispielsweise Mark Zuckerberg und seine Pläne, ein metaverse zu entwickeln, und vergleiche sie mit der Idee vom totalitären Staat. Daran ist noch kein Werturteil geknüpft. Schau auf das Frauenbild von Heidi Klums Germany’s Next Topmodel und vergleiche es mit den Frauenbildern auf Aktienpapieren des 19. Jahrhunderts. Blicken wir auf die antiken Seuchen und denken an die Corona-Pandemie oder die Affenpocken, lässt sich unterscheiden: Wir wissen heute mehr über Viren, und das erlaubt uns eine gewisse Kontrolle über das Geschehen.

Vom Vergleich abzugrenzen ist die Analogie. Im Jahr 2016 traten syrische Flüchtlinge über die Grenzen nach Europa. Zeitgleich schrieb ein angesehener Althistoriker einen Artikel über die Völkerwanderung. Alexander Demandt beschreibt darin, dass die fremdenfreundlichen Römer im 4. Jahrhundert die Westgoten zunächst ins Reich einziehen ließen. Doch schon bald entstanden Konflikte. Die römische Ordnung zerbrach.

Der Althistoriker zog mit Blick auf die Flüchtlingskrise 2016 den Schluss, der Zustrom an Flüchtlingen müsse begrenzt werden. Das ist zwar eine politisch legitime Forderung. Sie aber aus der Geschichte abzuleiten ist fragwürdig. Hier schrumpft der historische Vergleich zum ungezähmten Analogieschluss.

Die Analogie setzt zwei voneinander unabhängige Ereignisse in ein Verhältnis. Sie reduziert Komplexität, lädt zu Schnellschüssen ein und führt daher leicht aufs Glatteis. So war 2016 der Bogen gespannt von der Flüchtlingskrise bis zum Untergang Roms. Man konnte sich fragen: Droht auch uns der Untergang?

Distanz zwischen Gegenwart und Antike Seit der Antike ist viel historisches Wasser die Kanäle heruntergeflossen. Analogien zur Gegenwart sind deshalb umso fragwürdiger. Seit der Spätantike haben sich individuelle Freiheitsrechte gebildet, Nationen sind entstanden, Nationalismus, Massenbewegungen, neue Technologien. Unsere modernen Gesellschaften funktionieren anders als die der Antike. Die Römer sind uns historisch sehr fern, ihre Leiden erscheinen uns so nah.

Schau dir das Begleitprogramm zur Landesausstellung an. Die Marketing-Abteilung der Stadt Trier bewirbt derzeit eine „Erlebnisshow“ mit „Kino-Effekten“ und einem „mitreißenden Live-Acting“. Der Name der Show: „Die letzte Schlacht um Rom“. Man möchte fragen: Wirklich die allerletzte? Ein junger Germane kämpft darin nach allen Regeln des story telling um das Überleben des bedrohten Reiches.

In eine Analogiefalle zu treten hieße nun, dieses Spektakel mit dem römischen „Brot und Spiele“ (panem et circenses) in einem Atemzug zu nennen. Bedeutet eine solche Erlebnisshow schon das Ende unserer Kultur? Wohl kaum. Diese Erlebnisshow einem historischen Vergleich zur römischen Massenunterhaltung zu unterziehen, könnte aber durchaus lohnenswert sein.

Die dunkle Lust am Untergang Die meisten historischen Analogieschlüsse eint, dass sie auf die Krisen des Römische Reiches zielen. Diese Krisen und Katastrophen aktualisieren sie für unsere Gegenwart. So entsteht der Eindruck, auch wir stünden vor dem Niedergang.

Offenbar besteht in der Öffentlichkeit ein Bedarf an Untergangsfantasien. An eingängigen Schemen, die vom Niedergang einer Hochkultur erzählen. Mildere Interpretationen der Spätantike von Althistorikern wie etwa Peter Brown, der in Berkeley und Oxford lehrte, haben sich in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich durchgesetzt. Peter Brown ist in seiner Beschreibung der Spätantike ohne große Krisen und Katastrophen ausgekommen, und hat die historischen Einschnitte als Umwandlungen und Transformationen neu erzählt: Was nach der Spätantike kam, sei nicht unbedingt schlechter oder mangelhafter gewesen. Die Vorstellung vom Untergang möchte sich die Öffentlichkeit aber nicht nehmen lassen. Woher kommt unsere dunkle Lust am Untergang?

Staatsschiffbruch mit Zuschauer Begrifflich ist die Untergangsmetapher eng mit der Seefahrt verwandt. Das Meer verlangt dem Seefahrer Mut ab, verspricht ihm Abenteuer und ungeahnt große Gewinne. Daneben verbergen sich in dem Aufbruch ins Ungewisse aber auch Bedrohungen, Stürme, Feinde. An deren Ende lauert der Schiffbruch als Untergang.

Der Philosoph Hans Blumenberg hat in seinem Buch „Schiffbruch mit Zuschauer“ gezeigt, wie die Seefahrtmetapher immer wieder im abendländischen Denken auftauchte. In der erweiterten Metapher blickt ein Zuschauer vom sicheren Ufer aus auf den Schiffbruch und empfindet dabei Genuss: nicht weil die anderen leiden, sondern wegen des eigenen unbetroffenen Standortes. Ausgerechnet der Römer Lukrez hat dieses Bild geprägt.

Wer den Niedergang Roms betrachtet oder von ihm spricht, begibt sich gleichsam in die Rolle des Untergangszuschauers. Das gilt für Forscher, für Leser wie für Museumsbesucher. Der Untergang ist in diesem Fall der Staatsschiffbruch Roms.