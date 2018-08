Sinkende Rhein-Wässerstände: Schifffahrt nicht gefährdet

In den kommenden Tagen werden die Wasserstände des Rheins voraussichtlich weiter sinken. Dennoch ist eine Schifffahrt auf dem Strom in Rheinland-Pfalz möglich, wie ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Bingen am Dienstag erklärte. dpa

„Es ist keine Verbesserung in Sicht, aber die Pegelstände fallen nicht mehr so schnell, sondern verharren auf niedrigem Niveau“, sagte Ralf Schäfer.

Am Pegel Koblenz etwa lag der Wasserstand am Dienstag bei 75 Zentimetern, bis Samstag soll er auf 61 Zentimeter sinken. Als Faustregel addiere man hier 1,22 Meter hinzu, um die Tiefe der Fahrrinne von derzeit etwa zwei Metern zu ermitteln, so Schäfer. Einen Sicherheitsabstand müsse jeder Schiffsführer darüber hinaus individuell festlegen.

Am Pegel Oestrich wurden am Dienstag 97 Zentimeter gemessen, bis Samstag könnten es noch einmal zehn Zentimeter weniger werden. „Für die Schifffahrt ist die Strecke zwischen St. Goar und Budenheim am schlimmsten, hier ist die Engstelle“, erklärte Schäfer.

Für Fische in Flüssen und Seen sind die hohen Temperaturen tückisch. So musste am Montag die Feuerwehr zum Schafweiher in St. Ingbert im Saarpfalz-Kreis ausrücken, weil dort zahlreiche Fische an Sauerstoffmangel starben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, pumpten die Einsatzkräfte deshalb Frischwasser in den Weiher.

