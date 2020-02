Skateboardfahrer flüchtet vor Polizei und wirft mit Flasche

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Wittlich Nach einem Beinaheunfall, einer Flucht und einem Flaschenwurf hat die Polizei im Kreis Bernkastel-Wittlich einen Skateboardfahrer in Gewahrsam genommen. Der Mann sei mit hoher Geschwindigkeit in Wittlich eine Einbahnstraße verkehrt herum heruntergefahren, sagt eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.



