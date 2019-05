später lesen Skelettierte Leiche in Idar-Oberstein entdeckt Teilen

Mitarbeiter einer Fachfirma haben bei der Hangsicherung an der Felsenkirche in Idar-Oberstein Teile einer skelettierten Leiche gefunden. „Es sind blanke, sehr verwitterte Knochen“, sagte der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz am Freitag. dpa