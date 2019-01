später lesen Skilifte gehen in Rheinland-Pfalz an den Start FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Nach dem Kälteeinbruch beginnt in Rheinland-Pfalz die Skisaison: An diesem Freitag geht der Liftbetrieb am Erbeskopf (11 Uhr) erstmals in diesem Winter an den Start. Dann könnten Skifahrer auf einer Piste von knapp 20 Zentimetern Schnee die fast 900 Meter lange Abfahrt hinuntersausen, sagte der Betriebsleiter des Wintersportzentrums am Erbeskopf, Klaus Hepp, der Deutschen Presse-Agentur. dpa