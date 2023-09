Palmfett statt Sonnenblumenöl Skimpflation – Wie Hersteller mit schlechteren Zutaten Profit machen

Immer wieder lassen sich Hersteller von Lebensmitteln neue Maschen einfallen, um mehr an ihren Produkten zu verdienen. So wird oft die Füllmenge mancher Produkte verringert, anstatt den Preis zu erhöhen. Die Verbraucherzentrale warnt nun aber vor einem neuen Trend, der in den letzten Monaten verstärkt am Marktregal zu spüren ist: Die Skimpflation