Kriminalität : Cybertätern auf der Spur

Ein bayerischer IT-Forensiker sitzt in seinem Büro vor mehreren Bildschirmen. Rheinland-Pfalz stellt dieses Jahr mehr als 20 Experten zur Bekämpfung von Cybercrime ein. Foto: picture alliance/dpa/Nicolas Armer

Trier Der Fall des Traben-Trarbacher Cyberbunkers zeigt eindrücklich, warum die Polizei mehr IT-Experten benötigt.

Wer sucht, der findet. Und sollte es mal politische Diskussionen darüber geben, warum das Land schon wieder Steuergeld für speziell ausgebildete IT-Kriminalisten ausgibt, so würde wohl der Verweis auf einen einzigen Fall genügen, um Zweifler zum Schweigen zu bringen: der Fall des Traben-­Trarbacher Cyberbunkers.

Die Beamten suchten, und sie fanden. Cybercrime ist das, was Polizisten und Staatsanwälte als klassische Holkriminalität bezeichnen. Nur dadurch, dass jemand ermittelt, kommen Straftaten überhaupt ans Licht. Denn wer in dunklen Ecken des Internets Drogen, Waffen oder gestohlene Kreditkartendaten kauft, wird ja wohl kaum selbst Anzeige erstatten.

Bis zu 20 Ermittler verfolgten über einen langen Zeitraum hinweg, was hinter den dicken Schutzmauern des fünf Stockwerke tiefen Bundeswehrbunkers geschah. Über einen Netzknoten war es ihnen gelungen, den Datenverkehr des Rechenzentrums auszuspähen. Dabei zeigte sich auch: Fast alle Webseiten, die Dank der vielen Server in Traben-­Trarbach online waren, dienten kriminellen Zwecken.

Darunter war der riesige Darknet-Marktplatz „Wall Street Market“, über den in fast 240 000 Einzelfällen Drogen im Wert von 36 Millionen Euro verkauft wurden. Oder auch der größte schwedische Marktplatz für den Handel mit illegalen Betäubungsmitteln. „Genauso gut hätte es ein brasilianischer Marktplatz sein können“, sagt Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer und verweist damit auf eine der großen Herausforderungen, die die Cyberkriminalität für Ermittler mit sich bringt: Sie ist meist nicht nur anonym und verschleiert, sondern zudem in höchstem Maße globalisiert. Server können in Traben-Trarbach stehen. Oder auch auf den Seychellen. Und so fordern die Ermittlungen ein hohes Maß an internationaler Zusammenarbeit.

Peu à peu gelang es den Ermittlern, illegale Webseiten abzuschalten und die Betreiber zu verfolgen. Jeder Erfolg zog weitere Arbeit nach sich. Denn über die illegalen Shops, die sie vom Netz nahmen, gelangten die Fahnder auch an Daten derjenigen, die da mit Drogen, Waffen, Falschgeld oder gestohlenen Daten dealten und diese erwarben ...

Im September 2019 waren dann genügend Beweise gesammelt. Bei einer Großrazzia nahmen 650 Polizisten den Bunker am 26. September 2019 ein. Mit einer List war es ihnen gelungen, sämtliche Mitglieder der Bunkerbande in ein Traben-­Trarbacher Restaurant zu locken – der Gärtner, ein eingeschleuster Polizeiinformant, hatte alle zum Essen eingeladen, so dass niemand mehr im Schutzbau war, der Beweise hätte zerstören können.

Mit den eingesammelten Datenträgern haben die Fahnder bis heute so viel zu tun, dass sie bei der Auswertung dringend Hilfe benötigen. 20 Tonnen IT-Material wurden sichergestellt. 403 Server, auf denen sich teils weitere virtuelle Server befanden, Dutzende PCs und Laptops, 585 Festplatten, 43 Smartphones, 63 USB-Sticks ... Zwei Millionen Gigabyte Daten, die ausgewertet werden wollen. Am Landgericht offenbart der Mammutprozess zum Cyberbunker nun peu à peu, was die Ermittler fanden. Immer wieder beklagt der Vorsitzende Richter, dass wichtige Infos fehlen. Noch immer wird ermittelt. Offenbar am Rande der Kapazitäten.

Bereits 2019 schrieb das Landeskriminalamt die Ämter aller Länder, des Bundes und Experten aus Luxemburg an und bat um Hilfe bei der Auswertung. Mit Erfolg, wie sich kürzlich zeigte. Spezialisten der Oldenburger Kriminalpolizei reagierten auf den Hilferuf, ermittelten, und so gelang es in Zusammenarbeit mit Europol, mit diversen US-Behörden und mit Polizisten aus sieben weiteren Nationen, den größten illegalen Darknet-Marktplatz vom Netz zu nehmen und den mutmaßlichen Betreiber festzunehmen.

Weitere Verfahren laufen. Mit weiteren Anklagen ist zu rechnen. So löste der Cyberbunker eine ganze Lawine von Ermittlungen aus.

All das ist allerdings laut Innenministerium nicht der Grund dafür, dass das Land immer mehr IT-Spezialisten in den Polizeidienst aufnimmt. „Das Verfahren zeigt eindrucksvoll, mit welch enormen Datenmengen die Strafverfolgungsbehörden im Einzelfall konfrontiert sind. Die mittel- und langfristigen Personalplanungen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität orientieren sich an anderen Kriterien. Sie folgen strategischen Überlegungen“, heißt es aus Mainz.