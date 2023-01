Katastrophenschutz : Lagezentren, Koordinierungsstelle, Einsatzleitung: So komplex ist der Katastrophenschutz im Land

Beim Katastrophenschutz im Land gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Foto: dpa Foto: dpa/David Inderlied

Trier Bislang ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier zuständig für die Koordination des Katastrophenschutzes im Land. Doch wie lange noch? Ein Blick in die Arbeit des Lagezentrums der Behörde.

An normalen Tagen geht es eher gemächlich zu in dem nicht übermäßig großen Raum im Untergeschoss der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Anders am Tag nach der Flutkatastrophe im Juli 2021. 20 Personen saßen von da an rund um die Uhr an dem Tisch. Sie telefonierten, notierten auf Flipcharts an den Wänden, von wo aus Hubschrauber in die Flutgebiete geordert werden konnten, welche Bundeswehreinheit Hilfe angeboten hat, wo sich Hilfskräfte gerade befunden haben. In dem Lagezentrum wurden die Hilfseinsätze in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen koordiniert. „Wir versuchen von hier aus zu helfen, wenn es vor Ort irgendwo bei der Hilfe klemmt“, erklärte Heinz Wolschendorf, Leiter des Lagezentrums, damals.

Die ADD ist für den Brand- und Katastrophenschutz im Land zuständig. Das bedeutet aber nicht, dass das Lagezentrum oder besser die Koordinierungsstelle Katastrophenschutz, wie es offiziell heißt, im Keller der Trierer Behörde rund um die Uhr besetzt ist. „Sie wird ereignisbezogen in den Räumlichkeiten der ADD eingerichtet“, heißt es in einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im vergangenen Jahr. Das Ministerium spricht von einem „operativ-taktischen“ Stab, der den Brand- und Katastrophenschutz in den Landkreisen und kreisfreien Städten unterstütze. Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle zähle alle Aufgaben „der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Konkret genannt werden vom Innenministerium Unfälle im Kernkraftwerk Cattenom, Hochwasser oder „Großschadensereignisse“ auf Autobahnen, Wasserstraßen, Eisenbahnen. Der Koordinierungsstelle obliegt unter anderem die Anforderung von Hilfskräften außerhalb des Landes oder die Aktivierung von Landeseinsatzmitteln. Konkret bedeutet das also: Das Lagezentrum in der ADD wird erst dann aktiv, wenn es eine Lage gibt. Dann werden dort Katastrophenschützer aus dem ganzen Land, Bundeswehrangehörige, Experten des Technischen Hilfswerks und von Rettungsdiensten zusammengezogen. Feste Teams gibt es damit nicht. Die Mitglieder der Koordinierungsstelle können also von Lage zu Lage wechseln.

Mit dem neuen, zusätzlichen Lagezentrum in Koblenz, soll sich das ändern. Dieses soll, wenn es denn mal eingerichtet ist, rund um die Uhr besetzt sein. „Mit einem solchen Lagezentrum soll es möglich sein, eine große Lage im Bereich Bevölkerungsschutz proaktiv zu beobachten. Das stellt bundesweit für die Flächenländer ein absolutes Novum dar und setzt neue Maßstäbe“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag.

„Wir haben ja Gott sei Dank nicht jeden Tag eine Katastrophe“, sagt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Jürgen Larisch. Er spielt damit darauf an, was das eigens für das neue, zusätzliche Lagezentrum eingestellte Personal außerhalb von Lagen machen soll. Immerhin 55 neue Stellen schafft das Land für das Lagezentrum und das neue Landesamt für Bevölkerungsschutz.

Beide Einrichtungen sind Konsequenzen aus der Flutkatastrophe.

Die Trierer ADD war in den vergangenen Monaten wegen ihre Rolle während Katastrophe scharf kritisiert worden. Der Untersuchungsausschuss im Mainzer Landtag hatte zahlreiche Versäumnisse und Fehler offengelegt. Zeugen zeichneten das Bild einer überforderten Behörde – sowohl während als auch nach der Katastrophe. Bis zuletzt forderten die CDU und die Freien Wähler deshalb auch den Rücktritt des Präsidenten und operativ obersten Katastrophenschützer des Landes, Thomas Linnertz.

Am Abend des 14. Juli, als die Flut sich im Ahrtal Bahn brach, war die Koordinierungsstelle der ADD offenbar nicht in der Lage, den Schwerpunkt des Hochwassers und das Ausmaß der Flut im Ahrtal zu lokalisieren. Die Mitarbeiter der ADD mussten in der Flutnacht zahlreiche Hilfsanforderungen der Kreise bedienen – die meisten und größten kamen allerdings aus dem Ahrtal. Mit Hubschraubern konnten die ADD nicht helfen, da das Land seit vielen Jahren keine eigenen Maschinen mit Seilwinde mehr besitzt. Anforderungen bei anderen Stellen scheiterten wegen der schlechten Flugbedingungen. Der ADD wird auch vorgeworfen, die Kommunen nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Nach der Flutkatastrophe wurde bekannt, dass viele Kreise keine Alarm- und Einsatzpläne für solche Ereignisse hatten.

Im Fokus steht die ADD – und in Person deren Präsident – aber hauptsächlich, weil die Behörde am Abend des 14. Juli nicht die Einsatzleitung übernommen hatte. Formal lag diese zunächst beim Kreis. Unabhängige Gutachter hatten im Untersuchungsausschuss allerdings erklärt, dass die ADD bei solchen Lagen, in denen es etwa eine knappe Ressourcenlage gibt und mehrere Kreise betroffen sind, hätte eingreifen müssen.

Erst am 17. Juli übernahm dann die ADD vom Kreis die Einsatzleitung. Wie Zeugen im Ausschuss erklärten, war die Behörde jedoch auch nach der Flut mit dem Krisenmanagement völlig überfordert. Unkoordiniert, ungeschult und am Bedarf der Menschen vorbei, lautete die Kritik. Offenbar hatte die ADD auch einige Unterstützungsangebote, etwa durch die in Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräfte abgelehnt.

„Die ADD war nicht in der Lage einen Einsatz in dieser Größenordnung zu führen, weil sie nicht vorbereitet war“, sagt Dirk Herber, Obmann der CDU-Fraktion im Ausschuss, unserer Zeitung. Die Behörde hätte die Mitarbeiter für das Krisenmanagement im Vorhinein schulen müssen. „Die Strukturen waren zu verwaltungsmäßig aufgebaut, als dass es operativ etwas genutzt hätte“, kritisiert Herber. Der Gutachter Dominic Gißler, Professor am Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement der Akkon Hochschule in Berlin, soll nun bis zum 24. März bewerten, wie gut die ADD tatsächlich aufgestellt war und inwiefern sie Vorschriften eingehalten hat.“

Das alles führt zu der Frage, welche Rolle die ADD beim Katastrophenschutz des Landes spielt. Dazu muss man zurückgehen in das Gründungsjahr der Behörde. Die ADD entstand im Jahr 2000 im Rahmen der Verwaltungsreform. Aus den damaligen Bezirksregierungen der Koblenz, Rheinhessen-Pfalz und Trier wurde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Anders die Bezirksregierungen ist die Zuständigkeit der ADD, deren Sitz in der ehemaligen Bezirksregierung im Kurfürstlichen Palais in Trier ist, nicht auf die Region begrenzt, sondern in der Behörde sind verschiedene Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes gebündelt – unter anderem eben der Katastrophenschutz. Während dieser formal dem Innenministerium zugeordnet ist, arbeitet etwa die Abteilung Schulen dem Bildungsministerium zu, die für Ausländer- und Flüchtlingswesen zuständige Abteilung berichtet an das Integrationsministerium.

Das Thema Flüchtlinge wurde 2015 auch zu einer Aufgabe des Lagezentrums. Zum Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise wurde von den Katastrophenschützern die Verteilung von Geflüchteten im Land und die Organisation von Bussen für deren Transport in die Aufnahmeeinrichtungen koordiniert. Ein Jahr später wurde von Trier aus der Einsatz nach einem Blitzeinschlag beim Festival Rock am Ring koordiniert, bei dem mehrere Besucher verletzt wurden. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde vom Lagezentrum in der ADD die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Land beobachtet. Nach der Amokfahrt von Trier erfolgte von der Koordinierungsstelle aus ein „intensiver Informationsaustausch“, wie es in der Antwort auf die AfD-Anfrage heißt, mit der Polizei, dem Innenministerium und dem Stab bei der Trierer Berufsfeuerwehr. An dieser Lage werden die Parallelstrukturen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz deutlich. Formal zuständig dafür sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Diese richten je nach Lage eigene Krisenstäbe oder Lagezentren ein. Zusätzlich gibt es das rund um die Uhr besetzte polizeiliche Lagezentrum im Innenministerium.

Eine solche Parallelstruktur hat auch bei Großbrand in einem Sägewerk in Hermeskeil im vergangenen Sommer bestanden. Der zuständige Landkreis Trier-Saarburg richtete eine Technische Einsatzleitung ein, die Koordinierungsstelle der ADD war zeitgleich für die „Lagebeobachtung und -beurteilung“ zuständig.