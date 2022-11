Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Bitburger Brauerei: „In drei bis vier Jahren sind wir aus den fossilen Energien raus“

Erst die Corona-Pandemie und danach der Ukraine-Krieg mit steigenden Energiekosten und Rohstoff-Knappheit. Die Braubranche leidet, wie alle Wirtschaftsbereiche, unter diesen Krisen. Wie geht die Bitburger Braugruppe mit dieser Herausforderung um? Unser Redakteur Heribert Waschbüsch hat sich mit Jan Niewodniczanski, Geschäftsführer Technik und Umwelt bei der Bitburger Braugruppe, und Geschäftsführer Stefan Schmitz, Personal und Recht, unterhalten.

Bald ist es vorbei: So wird das alte Polizeipräsidium in Trier zu Schutt verwandelt

Das alte Polizeipräsidium ist nur noch ein Gerippe. Ab Montag wird es Stück für Stück abgerissen. Wie es auf der Baustelle derzeit aussieht: Reporter Rainer Neubert hat sich mit Fotograf Hans Krämer umgeschaut.

Esa nominiert ersten Luxemburger für Raumfahrtmission

Schon seit einiger Zeit mischt Luxemburg kräftig in der Raumfahrt mit. Mit der Unterzeichnung zu Virgin Orbit wurde jüngst sogar eine Vereinbarung zum Bau eines Weltraumflughafens getroffen, um die Landesverteidigung und die der Nato-Partner zu stärken. Da ist die Frage, wann endlich der erste Luxemburger ins Weltall fliegt, eigentlich nur noch Formsache.

Fahrer lässt Auto nach Geisterfahrt an der Autobahn zurück

Sperrung des Rastplatzes Nimstal-Ost an der A 60 am Mittwochabend. Dort suchte die Polizei nach Hinweisen auf den Fahrer, der nach seiner Flucht ohne sein Auto verschwand. Unsere Kollegin Mandy Radics hat bei der Polizei nachgefragt, was bislang bekannt ist.

Faktencheck: Ist das ehemalige Sankt-Martins-Pferd von Dierscheid verhungert?

Ein anonymer Hinweisgeber behauptet: In Dierscheid (Kreis Bernkastel-Wittich) sei ein Pferd, das ehemals bei Martinsumzügen zum Einsatz kam, qualvoll verhungert. Aber sind die Vorwürfe gegen den Tierhalter gerechtfertigt? TV-Reporter Christian Moeris hat mit der Polizei und dem Veterinäramt über den Tod der Stute gesprochen.

Brandserie im Sommer: War ein Feuerteufel in Bitburg aktiv?

Neunmal innerhalb von drei Wochen hat es im Sommer um Bitburg herum gebrannt. Es scheint, als gingen diese Brände auf das Konto eines Feuerteufels, dem dann eine empfindliche Strafe drohen würde, wie Reporter Christian Thome schreibt.

Wellness an der Mosel: Stromfresser Sauna und Schwimmbad

Fällt Wellness in diesem Winter aus? Großzügige Spa-Bereiche verschlingen Energie und lassen die Kosten nach oben schnellen.

Drei Jahrzehnte im Wald zwischen Mosel und Hunsrück

Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt Friedmunt Sonnemann im Wald. In einer Lehmhütte ohne Strom und Wasseranschluss. Wenn der Ofen in der Stube an ist, findet er 14 Grad ganz angenehm. Wir haben ihn zu Hause getroffen.

