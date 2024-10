Verband Deutscher Prädikatsweingüter Junge Winzerinnen: Frische Ideen für einen traditionsreichen Verband

In den Jugendorganisationen der Parteien hätten sie noch alle Chancen: Christina Thanisch ist 32 und ihre Freundin Lara Haag 30 Jahre alt. Immerhin 116 Jahre schlagen in den Büchern des VDP Mosel zu Buche, die Vorgänger-Organisationen mit eingerechnet. Ein krasser Unterschied also. Aber die beiden Absolventinnen der Hochschule Geisenheim im Rheingau kann das nicht beirren. Traditionsbewusstes Festhalten an den Qualitätsstandards des Verbands und gleichzeitige Suche nach Wegen, die Liebe zum Wein mit den Kunden auf neuen Wegen zu teilen – das ist für sie beileibe kein Widerspruch.