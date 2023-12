Arbeiten laufen Öfter und schneller nach Köln: So sehen die Pläne für die Eifelstrecke aus

Zwei Stunden 38 Minuten. So lange wird die Fahrt mit dem Regionalexpress von Trier über Gerolstein nach Köln dauern. Alle zwei Stunden soll es diese schnelle Verbindung geben. So jedenfalls die Vorstellung von Thorsten Müller. Er ist Direktor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord und damit zuständig für den regionalen Bahnverkehr auch in der Region.