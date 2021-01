Corona-Krise : So soll es in den Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz bis zum 31. Januar weitergehen

Das Land verlängert den Fernunterricht. Nicht für alle Kinder und Jugendlichen soll dieser aber bis zum Ende des Monats gelten. Welchen Fahrplan Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) für Schulen und Kitas vorlegt.

Unter der Corona-Krise leiden auch Kinder, die Kitas und Schule besuchen. Bis zum 31. Januar ist ihr Präsenzbetrieb ziemlich lahm gelegt, wenn es nach den Beschlüssen von Bund und Länder gibt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigte sich mit den Ergebnissen nicht zufrieden. „Ich bin eine Verfechterin des Präsenzunterrichts“, sagte sie am Mittwoch in Mainz. Dort informierte sie, wie es im Land weitergehen soll. Ein erster Überblick:

Schulen: Ursprünglich plante das Land den Fernunterricht bis zum 15. Januar. Nun verlängert es diesen vorläufig um eine Woche bis zum 22. Januar. Ganz dicht sind die Schulen bis dahin aber nicht. Kinder von den Klassen 1 bis 7, die zuhause nicht betreut werden, könnten in die Schulen kommen. Das gelte auch - unabhängig vom Alter - für Kinder und Jugendliche, die daheim kein gutes Lernumfeld haben „wie kein eigenes Zimmer“, nannte Hubig als Beispiel. Kinder, die sonderpädagogisch betreut werden, dürfen weiter in die Schulen. Auch Abschlussklassen will das Land mit einer Sonderregelung ermöglichen, in die Klassen zu kommen, „in geteilten Gruppen“, sagt Hubig. „Wir wollen Schulen aber Gestaltungsmöglichkeiten geben.“

Ab dem 25. Januar sollen Schüler von den Klassen 1 bis 6 stufenweise in die Schulen zurückkehren - im Wechselunterricht und wenn das Infektionsgeschehen es erlaubt. Mit verlässlichen Zahlen rechne das Land zum 17. Januar.

Ab dem 1. Februar dann, so der Wunsch der Ministerin, will das Land die Schulen bei sinkenden Corona-Neuerkrankungen weiter öffnen. Die Klassen 1 bis 6 sollen dann in den Präsenzunterricht zurückkehren - wie auch die Abschlussklassen. Kinder und Jugendliche weiterer Klassen sollen dann in den Wechselunterricht gehen. „Wir müssen schrittweise vorgehen, müssen das Recht auf Bildung aber in eine gute Balance mit dem Infektionsgeschehen bringen“, sagte Hubig, die zerknirscht sagte. „Ich kann leider nicht so viel Präsenzunterricht ermöglichen, wie ich es als Bildungsministerin gerne würde.“