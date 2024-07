Schlechtere Jobchancen für Grenzgänger Weniger neue Jobs, mehr Arbeitslose

Wer jetzt in Luxemburg einen Job ergattert, sollte froh sein: „Während sich die (wirtschaftliche) Aktivität in Luxemburg zu Beginn des Jahres erholte, verschlechterte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter.“ So lautet die aktuelle Lagebeschreibung des Statistikamts Statec. Die Beschäftigung in Luxemburg hat sich weiter verlangsamt, das Wachstum lag zuletzt im Juni bei nur noch 0,8 Prozent Jahresrate – der niedrigste Stand seit der Finanzkrise von 2009/10 bei einem Vergleich zu einem historischen Durchschnitt von fast drei Prozent.