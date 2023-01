Verkehr : Deutschland-Geschwindigkeit? So wird aktuell an Moselaufstieg, Biewerbachbrücke & Co. gearbeitet

Foto: Portaflug Föhren

Trier Verkehrsplanung ist nix für Ungeduldige. Wir haben nachgehört, was aktuell bei den Straßenbau-Projekten in der Region passiert, die dem Bund am wichtigsten sind. In Trier gibt es Ärger.

Von einer neuen „Deutschland-Geschwindigkeit“ spricht Bundeskanzler Olaf Scholz. Meint er damit etwa ein Tempolimit auf Autobahnen?

Keineswegs. Das ist weiter nicht in Sicht. Scholz will, dass Infrastruktur in Deutschland künftig öfter so schnell gebaut wird, wie die neuen Flüssiggas-Terminals.

Während es bei Windparks oder Straßen-Projekten wie dem A1-Lückenschluss zuletzt jahre- oder gar jahrzehntelang nicht mal im Schritttempo voranging, war das neue Terminal – trotz möglicher Auswirkungen auf das sensible Wattenmeer – innerhalb weniger Monate startklar.

Ginge es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), dann würde er auch bei neuen Autobahnen künftig den Turbo reinhauen und auf die ein oder andere Naturschutzprüfung verzichten – was in einer Koalition mit den Grünen naturgemäß auf Widerstand stößt.

Wir haben bei Land, Bund und der Autobahn GmbH mal nachgehört, wie es überhaupt um die großen Projekte steht, denen der Bundesverkehrswegeplan (noch?) Vorfahrt gewährt.

Biewerbachtalbrücke, A 64

Wie so viele Straßenprojekte stammt auch dieses aus dem vorigen Jahrtausend. Da, wo sich die Autobahn 64 zwischen Luxemburg und dem Moseltal aktuell auf drei Spuren verschmälert, soll irgendwann eine zwölf Meter breite, vierspurige Autobahnbrücke über das Tal des Biewerbachs führen.

Einfach verbreitern kann man das bestehende, 91 Meter hohe Bauwerk allerdings nicht, denn die Fundamente sind dafür nicht gut genug. Direkt nebendran soll eine komplett neue Brücke entstehen. Wer sich an die Baustelle der Hochmoselbrücke erinnert, weiß, wie aufwendig so etwas ist. Nicht nur wegen der tiefen und massiven Bohrpfähle, die die Pfeiler tragen sollen, sondern an dieser Stelle auch, weil zunächst Waldwege und Brücken ausgebaut werden müssen, um überhaupt zur Baustelle zu kommen. Mit 35 bis 40 Millionen Euro hatte die zuständige Autobahn GmbH die Kosten noch 2021 beziffert.

Aktuell traut man sich keine Kostenschätzung mehr zu. Das Projekt befinde sich schließlich „in einer frühen Planungsphase“. Die Pläne aus den 70er Jahren waren nicht mehr zu gebrauchen.

Ende 2022 habe es Bodenerkundungen gegeben, die nun ausgewertet werden. Sobald es soweit ist, könne man die Baustraßen planen und einen technischen Vorentwurf erstellen, der als Grundlage für „landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen“ dient.

Um Baurecht für solch ein Großprojekt zu bekommen, muss man in Deutschland ein komplexes und langwieriges Planfeststellungsverfahren durchlaufen. Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass dieses Verfahren frühestens Ende 2026 überhaupt starten kann. So sieht beim Straßenbau aktuell die Deutschlandgeschwindigkeit aus.

B 49, Ortsumgehung Trier-Zewen

Etwas zackiger scheint es bei der geplanten Ortsumgehung für den Trierer Stadtteil Zewen voranzugehen – was allerdings vor Ort keineswegs nur für Freude sorgt.

Südlich der heutigen B 49, die eine viel befahrene Schneise mitten durch den Ort schlägt, soll in der Moselaue eine neue Straße entstehen. Wo genau die Trasse verläuft, ist offen. Fest steht jedoch: Auf rund 200 Metern wird diese durch einen Tunnel führen. Das Problem: Um den Tunnel buddeln zu können, müssen erst einige Häuser abgerissen werden und deren Besitzer sind alles andere als begeistert.

Aktuell laufen nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die Vorbereitungen für den Bau von Grundwassermessstellen. Und zwar sehr ungewöhnliche.

„Die Bürger in Zewen äußerten erhebliche Bedenken gegen das Bohren der Messstellen“, teilt der Landesbetrieb mit. Demnach fürchten Hausbesitzer, dass Schäden an ihren Immobilien entstehen, falls die Bohrung die Grundwasserverhältnisse aus dem Gleichgewicht bringt.

Also hat der LBM nach eigener Auskunft alle Eigentümer kontaktiert und angeboten, den Zustand der Häuser vor Beginn der Arbeiten zu dokumentieren. Damit sei man noch nicht fertig.

Weiter ist man mit der „faunistischen Kartierung“, die zeigt, welche Fledermäuse, Amphibien, Echsen oder Vögel in dem Gebiet leben. Diese wurde Ende 2022 abgeschlossen.

Über den Zeitpunkt des Baustarts oder gar der Fertigstellung äußert sich der LBM nicht. Die Kosten wurden 2014 mit 28,6 Millionen Euro beziffert. 2014 ist lange her. Tatsächlich dürfte alles wohl deutlich teurer werden.

B 51, Westumfahrung Trier (Moselaufstieg)

Seit mehr als vier Jahrzehnten schon hoffen die einen und fürchten die anderen, dass der Moselaufstieg den Raum Konz eines Tages über eine neue Moselbrücke und einen neuen Zubringer auf schnellstem Weg mit der Autobahn Richtung Luxemburg verbindet. Ein Projekt, das auch deshalb umstritten ist, weil dafür Wald weichen müsste.

Seit 2016 steht der Moselaufstieg auf Drängen der CDU (wieder) auf der Liste des Bundes für Straßenprojekte mit „vordringlichem Bedarf“. Aber ob das so bleibt? Weder die Stadt Trier will ihn, noch das Land Rheinland-Pfalz. Als 1998 Rot-Grün in Berlin an die Macht kam, flog er trotz fertiger Baupläne schnell von der Prioritätenliste. Nun sind erneut die Grünen Teil der Bundesregierung und der Plan wird überprüft ...

Trotz allem ist der Landesbetrieb Mobilität verpflichtet, den Moselaufstieg zu planen. Hat der Bundesverkehrswegeplan doch Gesetzes-Charakter. Und so teilt die Behörde mit, die veraltete technische Planung auf den aktuellen Stand gebracht zu haben. Diese neuen Pläne müssen nun mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt werden, dann könne die Umweltverträglichkeitsstudie folgen. 2014 bezifferte man die Kosten des Moselaufstiegs mit 60,1 Millionen Euro.

B 51, Ortsumgehung Ayl

Jahrzehnte alt ist auch der Wunsch vieler Ayler, dass Menschen, die auf der B 51 zwischen Trier und Saarburg pendeln, nicht mehr mitten durch ihren Weinort fahren. Die Ortsumgehung hat für den Bund (zumindest auf dem Papier) ebenfalls höchste Priorität.

Auch die aktuellen Pläne für diese Straße muss der Landesbetrieb noch mit dem Ministerium abstimmen. Zudem muss noch ein Messverfahren entwickelt werden, das zeigt, inwieweit das Grundwasser von der Trasse beeinträchtigt wird, die ähnlich wie die B 51 bei Aach-Hohensonne mehrere Meter tiefer gelegt durch die Ebene vor der bekannten Weinlage Ayler Kupp führen soll (Kosten Stand 2014: 19,3 Millionen Euro).

Vierspuriger Ausbau der B 50

Für 146 Millionen Euro soll die neue B 50 zwischen dem Hochmoselübergang und dem Flughafen Hahn vierspurig ausgebaut werden. Ein Vorhaben, das nicht nur „vordringlich“, sondern sogar „fest disponiert“ ist. Der mittlere der drei Bauabschnitte ist bereits genehmigt, Klagen sind aber weiter möglich. Die beiden anderen Bauabschnitte müssen noch genehmigt werden, die Verfahren laufen.