Vierstelliger Betrag Teurer Führerschein: So kann man dabei Geld sparen

Wird der Führerschein zum Luxus? Können sich ihn bald nur noch Reiche leisten? Zwischen 2500 und 4500 Euro müssen Fahrschüler hinblättern, um den Lappen zu bekommen. Laut Statistischem Bundesamt sind die Kosten für den Führerscheinerwerb im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um 7,6 Prozent gestiegen – und damit stiegen die Führerscheinkosten schneller als die Verbraucherpreise. Diese sind im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent nach oben gegangen. „Deutliche gestiegene Personalkosten und erhöhte Kosten für Ausbildungsfahrzeuge zwingen immer mehr Fahrschulen, ihre Preise anzupassen und an die Fahrerlaubnisbewerber:innen weiterzugeben“, heißt es in einer Mitteilung des TÜV-Verbands. Aber Mobilität müsse für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich bleiben, insbesondere in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten, warnt der Verband.