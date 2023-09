Kostenexplosion Gestiegene Mieten und höhere Immobilienpreise: So teuer ist Wohnen in der Region

Wohnen wird immer teurer. Die Mieten in der Region sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Kostete laut dem Internetportal Immoscout vor fünf Jahren der Quadratmeter in Trier noch 7,70 Euro, sind es aktuell im Schnitt 8,90 Euro. Ähnlich auch die Entwicklung in Bitburg: Dort stiegen die Durchschnittsmieten seit 2019 von sieben auf 8,40 Euro. In Wittlich verteuerte sich die Miete von 6,40 auf fast acht Euro.