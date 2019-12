Trier/Mainz/Rotterdam Das Ziel, eine bessere Verbindung zwischen Rotterdam, Antwerpen und dem Rhein-Main-Gebiet herzustellen, erreicht er jedenfalls nicht.

Jahrzehntelang war er kaum mehr als eine Vision, dann jahrelang eine der größten Baustellen Europas. Nun ist der Hochmoselübergang fertig. Und noch immer kommt es vielen unwirklich vor, sich ins Auto zu setzen und auf der autobahnähnlichen Straße in sanften Schwüngen unter Wildbrücken hindurch bergab zu gleiten bis sich das Moseltal öffnet, wo eine riesige Brücke es nun so einfach macht, vom Hunsrück in die Eifel zu fahren. Pendler sind begeistert von dem entspannten Reisen. Unter ihnen Burkhard Born aus Kleinich, der sich über die freie Fahrt freut. „Ich bin überrascht, dass da so wenige LKW unterwegs sind“, sagt er.

Andere überrascht das nicht. Nicht die Bürgerinitiative Pro Mosel: Zwei Jahrzehnte lang haben die Aktivisten versucht, ihre Zweifel am Nutzen des Ganzen zu Gehör zu bringen. Und auch nicht Professor Rudolf Juchelka, der das Großprojekt seit Jahren verfolgt. Der Essener Verkehrsgeograf hat nie damit gerechnet, dass LKW auf ihrem Weg durch Mitteleuropa plötzlich in Massen über den Hochmoselübergang fahren.

Bei Windspitzen ab 87 km/h werde die Brücke für den Schwerverkehr gesperrt – genauer: für alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Auf Basis der Wetterdaten aus den vergangenen Jahren rechnet der LBM damit, dass dies ein- bis zwei Mal pro Jahr der Fall sein wird. Gleichzeitig werde in diesen Fällen eine Umleitung durch das Moseltal aktiviert, erklärt Wagner. Autos hingegen können auch bei starkem Wind noch über die Brücke fahren, unter der selbst der Kölner Dom Platz fände. „PKW werden durch die Windschutzwand am Bauwerk ausreichend geschützt“, sagt Wagner. 1,80 Meter ist diese hoch. Da reiche es, das Tempolimit zu senken.

Einen lokalen Fahrtzeitgewinn bestreitet auch niemand. Zweifellos sind Eifel und Hunsrück einander nun näher. Pendler profitieren davon. Firmen, die an der Strecke liegen oder Logistikunternehmen, die in der Region Waren ein- und ausladen ebenso. So freut sich Paul Winter von der Firma Lorang mit Niederlassungen in Trier und Mertert sehr, dass der Hochmoselübergang fertig ist und 15 bis 20 seiner LKW so täglich Zeit und Sprit sparen.