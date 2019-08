So viel Hochschulpersonal wie noch nie

Bad Ems An rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen arbeiten so viele Mitarbeiter wie noch nie. Ende des Jahres 2018 lag die Zahl der Beschäftigten bei rund 27 900, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das sei die höchste Zahl an Beschäftigten seit Erfassung der amtlichen Statistik.

Im Vorjahresvergleich sei die Zahl um 1,6 Prozent gestiegen. Der Zuwachs sei vor allem auf den Ausbau der Mitarbeiter in der Verwaltung zurückzuführen. Dort habe die Beschäftigtenzahl um 2,9 Prozent zugenommen. Die Zahl des wissenschaftlichen Personals stieg um 0,6 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren habe der Ausbau des wissenschaftlichen Personals (+ 41 Prozent) jedoch deutlich über dem der Verwaltung (+ 21 Prozent) gelegen.