Von Eifel bis Hunsrück So viel kosten Wohnungen, Häuser und Grundstücke in der Region

So ein schönes Haus in Trier! Das wird man doch wohl noch für 650.000 Euro anbieten können!? Der Auffassung seien nach den fetten Jahren, in denen Immobilien im Nu auch zu Mondpreisen weggingen, immer noch viele Verkäufer – selbst wenn das Haus nur einen Marktwert von 500.000 Euro habe, berichtet der Trierer Makler Jörg Holstein. „Deshalb sind die Preise weiter auf hohem Niveau“.