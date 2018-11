später lesen So viele Studenten wie noch nie an Hochschulen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Im laufenden Wintersemester sind so viele Studenten an rheinland-pfälzischen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Zahlen. dpa