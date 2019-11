Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Politik-Reaktionen : So war es bei der Eröffnung des Hochmoselübergangs

Hans-Michael Bartnick vom LBM hat das Großprojekt 20 Jahre lang betreut. Foto: Katharina de Mos/Katharina des Mos

Zeltingen-Rachtig Historischer Moment am Hochmoselübergang: Die neue Verbindung zwischen Eifel und Hunsrück ist vollendet. Volksfreund.de hat mit Politikern, Ingenieuren und Bürgern über die Brücke gesprochen.

Aus den Lautsprechern schallt das Lied „Bridge over troubled water“ über die Weite der leeren Hochmoselbrücke. Der eiskalte Nebel, der über dem Tal hing, hat sich gelichtet. Auf einem riesigen Bildschirm ist über die Köpfe vieler Menschen hinweg im Zeitraffer zu sehen, wie Pfeiler in den Himmel wachsen und riesige Brückenteile in schwindelerregender Höhe über das Tal hinauswandern.

Surrend steigt eine Drohne auf, um diesen besonderen Tag mit Bildern aus der Luft festzuhalten. Es ist der Tag, an dem eines der größten Bauprojekte des Landes seinen Abschluss findet. Der Tag, an dem die zweithöchste Brücke Deutschlands offiziell dem Verkehr übergeben wird: Der 483 Millionen Euro teure Hochmoselübergang mit seinen 25 Kilometern Bundesstraße und seiner riesigen Hochmoselbrücke ist nach Jahrzehnten des Planens und Jahren des Bauens fertig.

Hunderte Gäste und zig Journalisten sind zur Hunsrückseite der Brücke gekommen, um dabei zu sein, wenn die ersten Autos im Konvoi über das 160 Meter hohe Bauwerk rollen und dank dieser neuen Route nur wenige Minuten später in Wittlich ankommen.

Eine Stunde bevor die Politiker das Band zertrennen, lässt Hans-Michael Bartnick sich mit seiner Familie strahlend vor dem Schild fotografieren, auf dem „Hochmoselbrücke“ steht. 20 Jahre lang hat er das Großprojekt für den Landesbetrieb Mobilität von Trier aus betreut. Alles sei spannend gewesen. Die Klagen. Die Planfeststellung. Dann 2008: das Baurecht. 2009 erfolgte der Spatenstich und nun ertönen hoch oben vor der Brücke die Toten Hosen: „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit ...“

„Es ist ein Tag der Erfüllung“, sagt Bartnick. Für die Bürger, die den Hochmoselübergang täglich nutzen werden, für Eifel und Hunsrück, für den Tourismus ... Beim großen Bürgerfest hätten die Menschen in unerwartetem Ausmaß gezeigt, dass sie hinter dem Projekt stehen, sagt er.

Diesmal sind nicht Zigtausende gekommen, sondern Hunderte: Zum großen Teil sind es Menschen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es die neue Verbindung zwischen Hunsrück und Eifel gibt. Unter ihnen ist auch Oberbauleiter Olaf Krumbein von der Firma Porr, Chef des Betonbaus. Und damit Herr über die 40 000 Kubikmeter Beton, die in den Pfeilern und den Gründungen der Brücke verbaut wurden.

Froh und stolz sieht der Mann in seiner neonorangefarbenen Jacke aus, während er an die spannendsten Zeiten des Baus zurückdenkt: Da wäre die Phase, in der der 700 Tonnen schwere Pylon aufgerichtet wurde, die Phase, in der der Stahlüberbau mit einer Spannweite von 200 Metern frei über dem Moseltal hing und natürlich die bis zu 50 Meter tiefen und bis zu zwei Meter breiten Pfahlgründungen der Brücke.

Unter die Musik aus den Lautsprechern mischt sich das Proben der vielen Musiker aus den umliegenden Orten, die zu diesem besonderen Anlass gemeinsam ein paar Lieder spielen. Darunter auch Karl-Heinz Palm (Saxofon), der die Brücke jeden Tag schon kurz nach dem Aufstehen aus seinem Schlafzimmerfenster sieht. „Ich habe den Bau sehr interessiert beobachtet“, sagt er – und ist froh, dass nichts passiert ist.

Später werden auch die Festredner betonen, wie glücklich sie sind, dass das Mammutprojekt ohne Unfälle abgeschlossen werden konnte. Jeden Artikel über den Hochmoselübergang habe er sich ausgeschnitten, sagt Palm, der überzeugt ist, dass sein Ort touristisch profitieren wird. Jedenfalls seien zahlreiche Gäste des Wohnmobilstellplatzes, den er betreue, extra der Brücke wegen angereist.

Auch Paul Winter vom Logistikunternehmen Lorang mit Niederlassungen in Trier und Mertert freut sich, dass der Hochmoselübergang fertig ist. „Wir haben das die letzten fünf bis zehn Jahre herbeigesehnt“, sagt er. Die neue Verbindung sei eine Riesen-Entlastung. Auch da einer seiner größten Kunden eine Kellerei an der Mosel ist, geht Winter davon aus, dass er täglich 15 bis 20 LKW über die Hochmoselbrücke schicken wird und so jede Menge Zeit und Sprit spart. Angesichts der schwierigen Verkehrssituation rund um Trier freue er sich umso mehr über die neue B 50.

Immer mehr Menschen drängen sich mit einem wärmenden Gratis-Glühwein hinter den vielen Kameras, um die Festansprachen zu hören. „Herzlich Willkommen“, kann Ministerpräsidentin Malu Dreyer gerade noch sagen, ehe das Winzergemeinden-Orchester unerwartet „O Mosella“ anstimmt und hoch oben über der besungenen Fluss-Schönheit erst mal ein paar Minuten geschunkelt und gesungen wird.

Als die Ministerpräsidentin dann zu Wort kommt, schwärmt sie, wie faszinierend es gewesen sei, die Brücke wachsen zu sehen. Sie sei beeindruckt von dieser großartigen Ingenieursleistung „made in Rheinland-Pfalz“. „Damit entstehen neue Chancen für die Menschen in der Region und die wirtschaftliche Entwicklung“, sagt sie. Ihr sei bewusst, dass die Brücke auch polarisiert habe. „Ich wünsche mir, dass mit dem heutigen Tag auch die Skeptiker ihren Frieden mit dieser Brücke machen.“

Von denen ist an diesem Tag vor Ort nichts zu erkennen. Keine Transparente, keine Trillerpfeifen. Nur zufriedene Gesichter. Die Gegner des Projekts hatten sich im Vorfeld per Mail gemeldet. So erklärte Corinna Rüffer, grüne Bundestagsabgeordnete aus Trier, die „Eröffnung dieses monströsen Straßenbauprojekts ist kein Grund zum Feiern. Die Hochmoselbrücke zerstört die einmalige Naturlandschaft im Moseltal, ist schlecht fürs Klima und bietet keine Antwort für die Mobilität in der Zukunft.“ Auch Jutta Blatzheim-Roegler, Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, betont: „Wir Grünen haben die Pläne des Bundes für den Bau der Hochmoselbrücke von Beginn an abgelehnt“. Was beide unerwähnt lassen, ist, dass der Bau der riesigen Brücke erst startete, nachdem die Grünen 2011 in den Koalitionsverhandlungen grünes Licht dafür gegeben hatten.

Es ist ein Bauwerk, das für den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Steffen Bilger (CDU), „ein wahres Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst“ darstellt. Sein Dank gilt den Bauarbeitern, die dort bei Hitze und Kälte gearbeitet haben. Neben besagten 40 000 Kubikmetern Beton stecken 32 500 Tonnen Stahl in dem Mega-Bauwerk. Die Stützweiten zwischen den zehn Pfeiler betragen bis zu 210 Metern. Das ist nach Angaben des Bundesverkehrsministerium eine der größten Spannweiten, die jemals in dem sogenannten Taktschiebeverfahren gebaut wurde.

Auch der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), der sich große Vorteile für den Tourismus erhofft, spricht von einem „Bauwerk der Superlative“. Bundesweit höher ist nur die Kochertalbrücke mit 185 Metern in Baden-Württemberg. Das bisher zweithöchste Bauwerk – die Moseltalbrücke in Winningen – muss nun ihren Platz an die Hochmoselbrücke abtreten, die nun zudem – wie LBM Chef Arno Trauden unter Applaus betont – die höchste Bundesstraßenbrücke der Republik ist.

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD), Steffen Bilger (MdB, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur) und der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) schneiden das symbolische Band durch. Foto: Rudolf Höser

Es war ein Projekt der Superlative: Der Hochmoselübergang mit seiner 160 Meter hohen, 1,7 Kilometer langen Brücke und 25 Kilometern Straße ist fertig. Foto: dpa/Thomas Frey

Zur Eröffnung haben Musiker aus den umliegenden Orten unter anderem „O Mosella“ gespielt. Foto: Rudolf Höser