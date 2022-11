Nachrichtenüberblick : So war der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Drei Jahrzehnte im Wald zwischen Mosel und Hunsrück

Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt Friedmunt Sonnemann im Wald. In einer Lehmhütte ohne Strom und Wasseranschluss. Wenn der Ofen in der Stube an ist, findet er 14 Grad ganz angenehm. Wir haben ihn zu Hause getroffen.

Busfahrer lässt Schüler stehen – VRT erklärt den Grund

Auf dem Weg zur Schule versucht ein Junge, sein Busticket mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen. Der Busfahrer verweigert die Annahme und lässt ihn stehen. Recht oder Unrecht? Wir haben genauer nachgefragt.

Unbekannte versuchen Geldautomaten in Bleialf zu sprengen

Die Polizei wurde am frühen Mittwochmorgen nach Bleialf gerufen und fand eindeutige Spuren vor. Nun wird nach den Tätern gefahndet, die derzeit noch flüchtig sind. Was die Polizei über den Fall mitteilt.

Vorsicht Blitzer: Hier wird in der Region kontrolliert

Jede Woche gibt es neue Standorte für die Blitzer im Raum Trier, Bitburg, Wittlich und Vulkaneifel. Wir verraten, wo die Polizei die nächsten Geschwindigkeitsmessungen angekündigt hat.

Schon wieder Baustopp beim Seniorenheim Prüm - 900.000 Euro Rechnungen offen

Und schon wieder gibt es schlechte Nachrichten von der Prümer Großbaustelle am Teichplatz. Bei Redakteurin Stefanie Glandien hat sich der Geschäftsführer einer Firma gemeldet, die nach der Insolvenz des Generalunternehmers eingesprungen war. Vorwurf: Es fließt kein Geld für die Arbeiten.

Goldschatzraub in Bayern: Haben Trierer Räuber dort zugeschlagen?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem aktuellen Goldschatz-Raub in Bayern und dem mittlerweile drei Jahre zurückliegenden versuchten Goldschatz-Raub im Trierer Landesmuseum? Jedenfalls gibt es Parallelen zwischen den beiden spektakulären Kriminalfällen, schreibt Reporter Rolf Seydewitz.

1000 freie Stellen in Wittlich - Fachkräfte dringend gesucht

Die Kreisstadt Wittlich mit etwas mehr als 19.000 Einwohnern und über 21.000 Arbeitsplätzen ist das Wirtschaftszentrum im Kreis Bernkastel-Wittlich und zugleich eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren in Rheinland-Pfalz, schreibt unsere Kollegin Monika Traut-Bonato. Und der Fachkräftemangel trifft auch den den Wirtschaftsstandort Wittlich. Sind Ungelernte eine Alternative?

Gebürtiger Trierer will neuer Baudezernent in seiner Heimatstadt werden

Thilo Becker ist nach TV-Informationen Kandidat für die frei werdende Beigeordnetenstelle im Trierer Stadtvorstand. Der ehemalige Trierer ist derzeit Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr im baden-württembergischen Offenburg. Wie aussichtsreich seine Kandidatur ist, fasst unsere Reporterin Christiane Wolff zusammen.

„Trier war ein Glücksfall für mich“: 80 Jahre Alt-OB Helmut Schröer auf 200 Seiten

Triers Alt-OB Helmut Schröer feierte am Mittwoch runden Geburtstag – und alte Weggefährten ehren den Jubilar mit einem Buch. TV-Reporter Roland Morgen war dabei. Seinen Bericht findet ihr hier.

Porsche-Zentrum Trier: Autohaus zieht um und baut neu

Neues Konzept, neuer Standort. Für die Nobelmarke Porsche wird derzeit in Trier kräftig gebaggert. Warum mehr als zehn Millionen Euro investiert werden und wo genau das Autohaus dann hinzieht, erklärt TV-Redakteur Harald Jansen.

Wer tötet Schwäne an der Mosel?

Bruttig-Fankel, Zell, Wolf: An all diesen Orten lagen kürzlich tote Schwäne. Tierschützerin Susanne Merten befürchtet, dass weitere Tiere umkommen werden, wie unsere Redakteurin Verona Kerl berichtet. Sind es Wilderer, die es auf das Brustfleisch der Vögel abgesehen haben? Und warum ist es so schwierig, sie zu schnappen?

Weihnachtliches Saarburg lädt zum Genießen ein

Zwei Jahre lang fehlten Glühweinduft und weihnachtliche Musik dazu in Saarburgs Innenstadt. Es gab keine Märkte, nur kleine Alternativaktionen, coronakonform, ein Lichterspaziergang und ein digitaler Adventskalender zum Beispiel. Nun melden sich die Veranstalter zurück, wie Marion Maier berichtet – und es hat sich etwas geändert.

Raserprozess: 22-Jähriger zu mehrjähriger Haft verurteilt

Er soll mit mehr als 100 km/h unterwegs gewesen sein, als er im vergangenen Jahr in der Trierer Ostallee einen 21-jährigen Fußgänger lebensgefährlich verletzte. Jetzt hat das Trierer Landgericht den Raser verurteilt - aber nicht wegen versuchten Totschlags oder illegalem Autorennen. Chefreporter Bernd Wientjes war bei der Urteilsverkündung dabei und fasst zusammen.

Prümer Studentin betreibt professionelles Bodybuilding

Jana Diederichs hat sich total dem Sport verschrieben. Neben ihrem Studium zur Fitness-Ökonomin arbeitet sie im Sportstudio. In ihrer Freizeit macht sie Bodybuilding – und verzichtet dafür auf viele Dinge.

Ab Samstag: Rheinland-Pfalz schafft Corona-Isolationspflicht ab

Die Landesregierung verabschiedet sich von der letzten großen Corona-Regel. Ab Samstag müssen Infizierte nicht mehr zu Hause bleiben. Einschränkungen gelten für sie trotzdem noch, wie unser Landeskorrespondent Sebastian Stein erklärt.