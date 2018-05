später lesen So wenige Arbeitslose im Mai wie seit Jahrzehnten nicht mehr FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in einem Mai-Monat ist im Saarland auf ein Rekordtief gesunken. Rund 32 000 Männer und Frauen waren im Mai dieses Jahres arbeitslos gemeldet - so wenige wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. dpa