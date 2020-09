Tiere : Ministerin: Kein Bumm für Wolf Billy, aber ...

Hilfe, ein Wolf! Das Land diskutiert über das Raubtier. Foto: dpa/Swen Pförtner

Bitburg/Lissendorf/Mainz Ulrike Höfken (Grüne) verspricht der Region Hilfe, kritisiert Rufe nach Abschuss des Raubtiers aber als „Aufruf zum Rechtsbruch“.

„Da muss es auch mal bumm machen“, schimpfte Bauernpräsident Michael Horper, „Billy muss weg“, zürnte der Vulkaneifeler FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber. Mit drastischen Worten forderten beide Landwirte zuletzt im Trierischen Volksfreund, den Eifel-Wolf zum Abschuss freizugeben, der in den vergangenen Monaten mindestens 20 Tiere in der Region getötet hat.

Sätze, die bei der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken auf Gegenwehr stoßen. Die Grünen-Politikerin sagt deutlich ,Nein’ zu einem Bumm für Billy und betont: „Einen Abschuss lehne ich ab, weil das ein Aufruf zum Rechtsbruch ist und mit hohen Strafen verbunden ist.“ Besonders den Eifeler FDP-Mann und Ampelkoalitionär weist die Ministerin in die Schranken. „Leider hat das auch Marco Weber gemacht, wovon ich einem Vorsitzenden des Umweltausschusses im Mainzer Landtag abraten würde. Da schickt man Leute in eine Haltung, die nicht fundiert ist, weil sie widergesetzlich ist“, moniert Höfken. Für eine Entnahme des Wolfs, so sagt Höfken, müssten erst alle Alternativen ausgeschöpft und wolfssichere Zäune gebaut werden. „Solange die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt und Menschen nicht gefährdet sind, ist auch kein Abschuss gerechtfertigt“, betont die Eifelerin.

Das Land will nun neue Beute von Billy verhindern und die Eifel stärker schützen. Das Umweltministerium will einem Runden Tisch zum Wolf am 6. Oktober vorschlagen, in der westlichen Eifel ein Präventionsgebiet zu schaffen. „Den Herbst und Winter könnten Tierhalter dann nutzen, um Zäune zu bauen. Wir fördern die Anschaffung und den damit verbundenen Aufwand. Auch die Sachkundenachweise und die Zertifizierung von Herdenschutzhunden unterstützen wir“, kündigt Höfken an, die beteuert: „Dass Schafe und Ziegen nicht mehr auf den Wiesen gehalten werden können, ist das Letzte, was ich will.“

Ansprechen wolle die Grünen-Politikerin beim Runden Tisch, ob in Schutzgebieten künftig auch Besitzer von Rindern und Pferden unter den Förderschirm fallen sollen, wie es FDP-Mann Weber fordert. Höfken sieht das kritisch. „Das hat kein Bundesland gemacht und wäre ungewöhnlich, weil bei Rindern nur die Kälber in den Einzugsbereich des Wolfs fallen und die den Schutz der Herde haben“, sagt sie.

Weil das Ministerium künftig mit mehr Wölfen rechnet, will es ein Großkarnivorenzentrum schaffen und an der Forschungsanstalt Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt ansiedeln. Der Sinn dahinter? „Was in Behörden an unterschiedlichen Aufgaben verteilt ist, wollen wir dort bündeln – von der Begutachtung der Risse, Beratung bei Fördermaßnahmen bis hin zur Entscheidung über Entnahmen des Wolfs. Ansprechpartner für Bürger und Tierhalter wären dann unter einem Dach“, sagt Höfken. Das Umweltministerium stimme gerade die Voraussetzungen für ein zentrales Zentrum ab. „Wir wollen dort zusätzliche Stellen einrichten und im Januar 2021 starten“, sagt Höfken.

Bauernpräsident Michael Horper reicht das alles nicht. Er fordert, Tierhalter stärker vor Attacken des Wolfs zu schützen. „Das Ministerium macht nur Trippelschritte. Das ist ein Armutszeugnis für die Landesregierung“, sagt der Üttfelder (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Zwar begrüße er, die Eifel zum Schutzgebiet zu erklären. Doch den Vorschlag erst im Oktober bei einem Runden Tisch unterbreiten zu wollen, sei viel zu spät. „Der Wolf findet in der Natur jetzt einen reich gedeckten Tisch. Das Land muss sofort durchgreifen“, fordert Horper.

Wolf Billy frisst auch weiter am Koalitionsfrieden in Rheinland-Pfalz. Der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber pocht weiter darauf, in Schutzgebieten mehr Tierhalter vor Angriffen des Wolfs zu schützen. „Die Eifel hat die größte Rindviehhaltung in Rheinland-Pfalz, die auf dem Hauptspeiseplan des Wolfs steht. Da müssen alle Tierarten geschützt werden – und zwar sofort. Alles andere ist Quatsch“, moniert Weber.

Den Vorwurf, mit dem Abschuss von Billy einen Rechtsbruch zu fordern, nennt Horper dagegen „eine Frechheit“ und kontert: „Diesen blutrünstigen Wolf nicht abzuschießen ist der wahre Rechtsbruch am Nutztierhalter und am Tierschutz. Wildschweine dürfen erlegt werden, ein wildgewordener Wolf bekommt im besten Fall noch einen Psychologen und wird resozialisiert. Das Maß ist voll“, tadelt der Bauernpräsident, der davor warnt, dass sich weitere Wölfe im Land ansiedeln.

Die Kritik, Rheinland-Pfalz nehme genau das in Kauf, weist Höfken zurück, räumt dem Tier aber einen sinnvollen Platz im Ökosystem ein. „Wir haben einen überbordenden Wildbestand, der unsere Wälder durch Verbiss in Gefahr bringt. Der Wolf hat da eine Ausgleichsfunktion als Jagdpartner im Wald“, sagt die Umweltministerin. Die Koexistenz von Wolf und Weidetieren, schränkt sie ein, müsse natürlich gegeben sein.