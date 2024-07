Wie es am Wochenende wird Wetteraussichten: Gibt es ein Comeback des Sommers?

Am Sonntag soll es wieder etwas freundlicher werden. Die Sonne lässt sich ab und zu blicken und die Temperaturen können auf 20 Grad steigen. Das Niederschlagsrisiko bleibt zudem gering. Auf ähnliches Wetter müssen sich auch die Menschen in der Eifel und an der Mosel einstellen. In Bitburg soll es am Wochenende sogar noch etwas kühler werden, auch hier bleibt es überwiegend bewölkt bei Höchstwerten von 18 Grad am Sonntag.