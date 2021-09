Sohn soll Mutter mit Hammer erschlagen haben: Prozessbeginn

Die Fassade des Landgerichts in der Koblenzer Innenstadt. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Koblenz Weil er seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben soll, muss sich ein 63-jähriger Mann von heute an vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der geständige Mann im April 2021 im Zustand der Schuldunfähigkeit seine damals 81 Jahre Mutter getötet haben, die zu diesem Zeitpunkt mit ihm in einem Haushalt in Altenkirchen lebte.

In dem sogenannten Sicherungsverfahren wird geprüft, ob der Mann dauerhaft in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden soll (2070 Js 19308/21). Zuvor hatte es laut Staatsanwaltschaft „Spannungen und Belastungen im privaten Bereich“ gegeben. Es ist zunächst nur ein Termin angesetzt.