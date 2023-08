Klimaschutz Solarenergie: Viele Flächen für Fotovoltaikanlagen bleiben in der Region ungenutzt

In Sachen Solarenergie besteht noch jede Menge Potenzial. Laut Energieatlas wird nur ein Bruchteil der Dachflächen für die Produktion von Sonnenstrom genutzt, die genutzt werden könnten. Demnach besteht ein Potenzial von rund 48 Gigawatt. Genutzt wurden im vergangenen Jahr aber nur rund 2,2 Gigawatt. Nicht anders sieht es in der Region aus. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, wo mit rund 114.500 Kilowatt landesweit die höchste Menge an Solarstrom produziert wird, könnte mehr als die zehnfache Menge zusätzlich produziert werden. In Trier-Saarburg liegt die Menge der ungenutzten Solarenergie bei rund 1,7 Gigawatt, in Bernkastel-Wittlich bei 1,6, in der Vulkaneifel einem Gigawatt und in Trier bei rund 806.000 Kilowatt.