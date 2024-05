Solarpaket der Bundesregierung Warum sich Balkonkraftwerke jetzt richtig lohnen und wo es Fördergeld gibt

Zu Beginn der Ukrainekrise boomte das Photovoltaikgeschäft. Hohe Energiepreise und das Bedürfnis nach Sicherheit weckten in sehr vielen Menschen den Wunsch, ihren eigenen Strom zu erzeugen. Aktuell stagniert die Nachfrage. Handwerker haben wieder Kapazitäten. Die Modul-Preise sind deutlich gesunken. Gute Voraussetzungen also, jetzt in die Stromerzeugung einzusteigen, zumal Mitte Mai das neue Solarpaket I in Kraft getreten ist.