Umwelt und Technik : Solarverein Konz sammelt Unterschriften für Wasserstofftankstelle

Pluwig Mit einer Tankladung kann man Hunderte Kilometer weit fahren und aus dem Auspuff kommt nichts als Wasserdampf. In der Region können Autofahrer die Vorzüge der Wasserstofftechnik allerdings nicht nutzen: Es fehlt eine Tankstelle. Das soll sich nun ändern.

Seit mehr als sechs Jahren schon fährt er Auto, ohne auch nur ein Gramm CO 2 in die Atmosphäre zu pusten. Völlig unabhängig von fossilen Energien, deren Endlichkeit ihm schmerzhaft vor Augen geführt wurde, als in der Ölkrise 1973 – da hatte er gerade sein erstes Auto bekommen – plötzlich Sonntagsfahrverbot herrschte. Inzwischen lebt Peter Müller aus Pluwig weitgehend energieautark. Den Strom, den er zum Laden seines Renault Zoe benötigt, erzeugt kostengünstig die Fotovoltaikanlage auf seinem Hausdach – und doch wünscht der 67-jährige Diplom-Ingenieur sich nichts sehnlicher als eine Wasserstofftankstelle für die Region Trier.