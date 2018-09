später lesen Soldaten sammeln sich für ABC-Abwehrübung in Speyer Teilen

Twittern

Teilen



Die Bundeswehr probt zusammen mit Soldaten aus anderen Ländern in den beiden kommenden Wochen den Ernstfall zur Abwehr von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Treffpunkt für die Übung, an der rund 1300 Soldaten aus 14 Ländern beteiligt sind, war am Freitag ein Übungsplatz bei Speyer, wie ein Bundeswehrsprecher berichtete. dpa