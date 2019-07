Solidarität mit Seenotrettern: Hunderte demonstrieren

Kaiserslautern/Trier/Koblenz Aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer sind in Rheinland-Pfalz mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen. In Kaiserslautern beteiligten sich nach Darstellung der Veranstalter am Samstag rund 100 Menschen an einer Kundgebung der Organisation Seebrücke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In Trier versammelten sich nach Polizeiangaben knapp 150 Demonstranten, in Koblenz wurden rund 100 erwartet. Die Proteste verliefen zunächst friedlich.