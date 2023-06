Kühlakku und Sonnencreme Das können Sie Ihrem Haustier im Sommer Gutes tun

Vor allem Tiere, die in Käfigen leben und der Sonne nicht selbstständig ausweichen können, sind bei hohen Temperaturen darauf angewiesen, dass ihr Stall nicht in der prallen Sonne steht. Wer morgens aus dem Haus geht, sollte also daran denken, dass sich der Sonnenstand im Laufe des Tages ändert, warnt der Deutsche Tierschutzbund. In Außengehegen können zudem schattenspendende Häuschen und Steinplatten zu kühlen Rückzugsorten werden.