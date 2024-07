Sommer daheim: Kennen Sie dieses Museum? So war es, als in den 1950er-Jahren die Amerikaner kamen

In Baumholder führt, je nach Fahrtrichtung, die Kennedy-Allee in den Ortskern, der von den Einheimischen „Flecke“ genannt wird. In der von Bäumen umsäumten Geschäftsstraße geht man unter anderem vorbei am Restaurant Yomi, einem Bäckerladen, zwei Friseuren, einem Barber-Shop, einem Tattoo-Studio und Leerstand – wie überall. Doch die Kennedy-Allee geht in die Hauptstraße über und gleich neben „Gundi’s Quilt Heaven“ liegt etwas zurückgesetzt und leicht zu übersehen die Hausnummer 15 – das Kulturzentrum und Museum „Goldener Engel“, ein hohes mit Schiefer verkleidetes Haus, mit kleinen Fenstern, über dessen Eingang die Namens-gebende Figur glänzt. Und das lohnt sich.