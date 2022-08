Serie Sommer daheim : Radeln auf der alten Bahntrasse

In Hermeskeil passieren die Radler auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg eine ausrangierte Lok am Wegesrand. Foto: Axel Munsteiner

Hermeskeil Auf der Trasse der ehemaligen Ruwer-Bahn verläuft der Ruwer-Hochwald-Radweg von Trier-Ruwer bis Hermeskeil über 48 Kilometer. In dieser Richtung mit 480 Aufstiegs-Metern, Ungeübte sollten daher eher in umgekehrter Richtung fahren.

In Kell am See bietet sich ein Abzweig Richtung Saarburg an. Von dort an der Saar bis Konz und zurück nach Trier. Das macht 80 Kilometer und 650 Höhenmeter. Die anspruchsvolle Tour auf Saar-, Hunsrück-, Ruwer-Hochwald- und Mosel-Radweg ist geeignet für E-Bike, Mountainbike und Trekkingrad.