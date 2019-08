Sommer pur mit Temperaturen um die 30 Grad

Ein Tautropfen hängt im Gegenlicht der aufgehenden Sonne an einem Grashalm. Foto: Julian Stratenschulte.

Offenbach Die Sonne dominiert in den kommenden Tagen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dabei ist es sehr warm und oft wolkenfrei. Werte bis 28 Grad sollen bereits im Laufe des Donnerstags erreicht werden - so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei sei es heiter bis sonnig und trocken. Nur wenige Quellwolken würden sich bilden, vor allem über dem Bergland.